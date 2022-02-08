Появились подробности инцидента с падением наледи на мужчину на севере Москвы

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Россия, Москва, Дубнинская улица, 20к4 Карта всех событий

Собственнику квартиры, с чьего балкона на севере города на мужчину упала наледь, неоднократно направляли уведомления с просьбой очистить балкон от снега. Об этом «Вечерней Москве» сообщил первый заместитель главы управы Восточное Дегунино Вадим Вартанов во вторник, 8 февраля.

— Падение наледи произошло с девятого этажа балконной плиты квартиры, расположенной в многоквартирном доме с плоской кровлей по адресу: улица Дубнинская, дом 20, корпус 4. В результате самостоятельного остекления и самовольного устройства непроектного металлического отлива произошло образование наледи на балконной плите, — рассказал чиновник.

Управляющая компания неоднократно направляла ему уведомления о необходимости очистки балкона от снега и наледи, заключил Вартанов.

8 февраля в прокуратуре Москвы сообщили, что проводится прокурорская проверка по факту падения наледи на мужчину. По данным ведомства, утром 8 февраля на Дубнинской улице произошло падение наледи на мужчину 1958 года рождения, который шел со своим малолетним внуком.

Мужчина, как уточняется, доставлен в медицинское учреждение. При этом ребенок, по предварительной информации, не пострадал.