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Форум «Устойчивое развитие как путь преображения территорий» пройдет в Москве

Евгений Белоусов

Город
Форум «Устойчивое развитие как путь преображения территорий» пройдет в Москве
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Форум «Устойчивое развитие как путь преображения территорий» пройдет на площадке московского «Дома на Брестской» с 15 по 17 февраля.

Форум проводится для демонстрации концептуальных решений в реорганизации промышленных территорий, создании многофункциональных пространств и благоустройстве акваторий.

Среди спикеров форума числятся: директор Научно-исследовательского института устойчивого развития в строительстве (НИИУРС) Вера Бурцева, директор и профессор Института когнитивных наук НИУ ВШЭ Василий Ключарев, генеральный директор Trend Hunter Russia Елизавета Мартынова, заместитель руководителя ГБПУ «Мосприрода» Вера Струкова и другие.

Организатором форума выступают Департамент градостроительной политики Москвы и государственное бюджетное учреждение «Мосстройинформ».

До этого сообщалось, что аналитики Московского урбанистического форума признали город одним из лидеров по скорости внедрения принципов Urban Health среди мегаполисов мира.

Одним из основных преимуществ столицы стало непрерывное развитие медицинской и социальной инфраструктуры.

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