Автоэксперт дал советы, как выгоднее всего продать машину

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Эксперты назвали выгодные способы продажи автомобиля, в числе которых трейд-ин, услуги дилеров и самостоятельные продажи. При этом важно понимать, нужно ли после продажи покупать новый автомобиль.

Александр Казаченко, президент союза экспертов техников и оценщиков автотранспорта, вице-президент автомобильной сервисной ассоциации в эфире сетевого вещания «ВМ» рассказал о том, какие способы продажи существуют и какие из них самые эффективные.

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Как выгоднее всего продать машину

— Автомобили делятся на две категории: до 6 лет и свыше 6 лет. Если машина попадает в первую группу, самую топовую цену можно получить или при самостоятельной продаже, или при продаже трейд-ин. Также можно поучаствовать в аукционах. Если машина старше 6 лет, то ее нужно продавать самому. В трейд-ине цена будет не такой интересной, — говорит эксперт.

По трейд-ину выгоднее всего продавать автомобиль стоимостью свыше 4 миллионов рублей.

Продавец авто, по словам эксперта, должен заработать не менее 10 процентов, и минимум составляет 50-60 тысяч рублей. Дополнительную сумму он накручивает с химчистки, мойки и других автомобильных процедур:

— Вы сдали автомобиль, они прошлись химчисткой, натерли автомобиль, в салоне запах хороший — и они плюс 100 тысяч накручивают, а тратят 30-50.

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