Собянин поздравил московских ученых с Днем российской науки

Фото: Сайт Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных ученых с Днем российской науки во время осмотра с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным МГТУ имени Баумана, на территории которого ведется комплексное развитие.

— Для Москвы это значимый праздник, потому что Москва — один из центров мировой науки и образования. Поздравляю всех московских ученых, изобретателей, новаторов с этим замечательным праздником, — рассказал глава города.

Специалисты, по его мнению, создают настоящее и будущее города и России. Мэр уточнил, что по поручению президента в Москве развиваются кампусы ведущих университетов.

МГТУ является одним из крупнейших подобных проектов, подчеркнул он. Совместно с правительством России там реализуется масштабный проект развития кампуса, добавил мэр.

Работы предполагают реставрацию старинных зданий, всего они затронут около 170 тысяч квадратных метров новых площадей. Вуз переживает второе рождение, приводит слова Собянина агентство городских новостей «Москва».

2 февраля заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице с начала программы реновации жилья введены в эксплуатацию более 180 домов. Он отметил, что в работе находится более шести миллионов квадратных метров жилья. Из них 2,6 миллиона находятся в состоянии строительства, а 205 объектов площадью 3,7 миллиона квадратных метров проектируются.