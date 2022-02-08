Мужчина в неадекватном состоянии разбил окно и пробрался в школу на юго-востоке Москвы

Фото: ГУ Росгвардии по Москве

Россия, Москва, Белореченская улица Карта всех событий

Правоохранители задержали мужчину, который разбил окно и пробрался в школу на юго-востоке города. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по столице во вторник, 8 февраля.

— Рано утром, с одного из охраняемых учебных заведений, расположенных на улице Белореченская, поступил сигнал «Тревога». Находившиеся в непосредственной близости от места происшествия автоэкипажи незамедлительно прибыли по адресу и задержали правонарушителя, который оказывал активное сопротивление, — говорится в сообщении ведомства.

По словам охранника, чтобы попасть в учебное заведение, злоумышленник разбил окно лопатой для уборки снега. При этом мужчина был в неадекватном состоянии.

Фото: ГУ Росгвардии по Москве

Вскоре после задержания росгвардейцы передали его сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

28 января в Дептрансе Москвы сообщили, что на северо-востоке города пассажир неадекватно себя вел, отказывался выходить из электробуса и грозился разбить окна. По данным ведомства, инцидент произошел утром 27 января рядом с домом № 57 на 1-й Останкинской улице — конечной остановке автобуса.

Пассажир отказался покидать электробус и вел себя неадекватно. Он ругался, угрожал водителю, пытался разбить окна.

Поведение буйного пассажира попало на камеру. В дептрансе добавили, что все материалы по данному эпизоду передали в правоохранительные органы.