Фестиваль-посвящение ко Дню святого Валентина пройдет в центре «М'АРС»

Центр современного искусства «М'АРС» с 11 по 18 февраля превратится в романтическое арт-пространство, где пройдет фестиваль ROMANTIC WEEK. На мероприятие приглашаются все влюбленные и ищущие любовь.

Для пар в центре искусства будут организованы несколько локаций, а на крыше разместится стеклянная сфера, где влюбленные после посещения выставок смогут побыть вдвоем. Тот, у кого пока пары нет, сможет оставить записку со своими контактами на «Дереве любви».

Праздничная программа расписана по дням. Так, в пятницу, 11 февраля, ее откроет тематический live-концерт ELECTRONIC LOVE. На следующий день пройдет музыкальный вечер студентов школы Guitardo, где обучают вокалу, а также игре на гитаре и фортепиано.

В воскресенье, 13 февраля, состоится вечеринка «Льем свет» от сообщества современных поэтов. Представители планет (девять от Венеры и пятеро от Марса) покажут, что такое поэтический театр, в котором главенствуют не только стихи, но и музыка.

Кульминация праздника состоится в День всех влюбленных. Виновники торжества смогут прийти на выставку года — иммерсивный зрелищный арт-проект DEEP INSIDE/GHT — по билету по специальной цене и принять участие в мастер-классе по изготовлению авторских алкогольных коктейлей.

Кроме того, c 14 февраля выставка Deep Inside / GHT предстанет в обновленном виде. А в локациях мистического интерактивного проекта The Place of Lila гости центра смогут сформулировать самые сокровенные запросы и пройти путь их реализации.

В пятницу, 18 февраля, состоится финальное событие «Недели любви на М'АРСе»: показ спектакля «Девичник», созданный режиссером Владимиром Комратовым по мотивам романа американки Лоры Каннингем.

Участие в мероприятии по билетам, сообщает пресс-служба центра.