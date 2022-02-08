Суд рассмотрит дело убившего сожительницу и ее дочь в Новой Москве

Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Кокошкино Карта всех событий

СК завершил расследование уголовного дела в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве двух женщин в ТиНАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова во вторник, 8 февраля.

— Утром 15 июня 2021 года обвиняемый, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Дзержинского в поселении Кокошкино Новой Москвы, причинил своей 44-летней сожительнице, а также ее 22-летней дочери множественные колото-резаные ранения в область туловища, — рассказала представитель ведомства.

После этого он забрал документы сожительницы, технику и ювелирные украшения, а затем поджег квартиру. Вскоре правоохранителям удалось его задержать, в ходе допроса он признал вину.

Обвиняемый пояснил следователю, что убил женщин из-за ссоры на бытовой почве.

По словам Ивановой, мужчина обвиняется по статьям «Убийство двух лиц», «Похищение у гражданина паспорта», «Кража, совершенная в крупном размере», а также «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

7 февраля Иванова сообщила, что СК расследует уголовное дело о мужчине, расстрелявшем из пистолета своего брата, а после покончившем с собой. По ее словам, ночью 6 февраля в квартире жилого дома, расположенного в Погонном проезде, произошла ссора между двумя братьями.

Потеряв контроль, старший брат схватился за пистолет и несколько раз выстрелил в своего родственника. Запаниковав, мужчина сбежал из квартиры и спустя некоторое время покончил с собой.

Однако, несмотря на ранения, младший брат выжил. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из столичных больниц. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».