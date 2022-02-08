Площади для исследований и обучения в МГТУ увеличатся в полтора раза

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улица 2-я Бауманская, владение 7, строение 1а Карта всех событий

Правительство России и власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территории МГТУ имени Баумана. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 8 февраля.

— Это серьезный прорыв, рывок для инженерного образования в целом в России. Мы можем обещать, что мы не подведем, и те площади, которые построит нам Москва, мы будем честно и грамотно эксплуатировать и готовить кадры для российской экономики, для города Москвы качественно и в срок, — рассказал врио ректора Михаил Гордин.

Площади для обучения и исследований увеличатся в полтора раза, подчеркнул он. Современные лаборатории, определяющие пик научно-технического прогресса, вскоре появятся в МГТУ, заверил президент вуза Анатолий Александров.

Рабочие, по его словам, оборудуют множество площадок, где молодежь будет находить точки приложения сил. Так, на участке № 1.1 (улица 2-я Бауманская, владение 7, строение 1а) построят многофункциональный научно-образовательный комплекс площадью 20,1 тысячи квадратных метров.

Там разместят лаборатории, а также образовательные и мультимедийные пространства. Срок ввода объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год.

При этом на участке № 1.2 (Бригадирский переулок, владение 12) разместят научно-исследовательские кластеры. Уже идут работы по монтажу фасадов и инженерных систем, объекта введут в эксплуатацию в 2023-м.

Центральный кластер построят на участке № 1.3 (Бригадирский переулок, владение 13). Согласно проекту, там разместят коворкинги, конгресс-центр, а также различные пространства, ввод кластера в эксплуатацию намечен на 2024 год.

На участке № 1.4 (Бригадирский переулок, владение 13) расположены два объекта культурного наследия — Фанагорийские казармы и практически утраченное здание химической лаборатории, построенное по проекту архитектора Л. Н. Кекушева. Участок № 1.5 (Бауманская улица, дом 53, строения 3 и 6) отведен под создание исследовательского центра МГТУ.

На другом берегу Яузы планируют возвести комплекс общежитий, рассчитанный на проживание более 2,3 тысячи студентов. В двух корпусах, в частности, разместят многофункциональный образовательно-досуговый центр, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.