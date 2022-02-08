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«Все хорошо»: Песков рассказал о здоровье покашливающего Путина

Евгений Белоусов

Политика
«Все хорошо»: Песков рассказал о здоровье покашливающего Путина
Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Несмотря на серию международных переговоров, состоявшихся в очном формате, президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо. Об этом сообщил во вторник, 8 февраля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Все хорошо. Здоров, — заявил он.

Так Песков ответил на вопросы журналистов о здоровье Путина, который во время заседания Совета по науке и образованию слегка покашливал.

Всего за последнюю неделю российский лидер провел несколько переговоров в Кремле с руководителями Венгрии, Аргентины, и Франции, передает ТАСС.

7 февраля в Москве прошла встреча президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Переговоры лидеров длились почти шесть часов.

На пресс-конференции, которая состоялась после встречи, Владимир Путин заявил, что переговоры с Макроном прошли в деловом ключе. Он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной.

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