«Все хорошо»: Песков рассказал о здоровье покашливающего Путина
Несмотря на серию международных переговоров, состоявшихся в очном формате, президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо. Об этом сообщил во вторник, 8 февраля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
— Все хорошо. Здоров, — заявил он.
Так Песков ответил на вопросы журналистов о здоровье Путина, который во время заседания Совета по науке и образованию слегка покашливал.
Всего за последнюю неделю российский лидер провел несколько переговоров в Кремле с руководителями Венгрии, Аргентины, и Франции, передает ТАСС.
7 февраля в Москве прошла встреча президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Переговоры лидеров длились почти шесть часов.
На пресс-конференции, которая состоялась после встречи, Владимир Путин заявил, что переговоры с Макроном прошли в деловом ключе. Он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной.