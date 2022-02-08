Путин поручил регионам обеспечить возможность вызывать на дом врача через госуслуги

Фото: Администрация президента РФ

Во всех регионах РФ должны обеспечить гражданам возможность вызвать на дом врача через портал госуслуг. Соответсвующее поручение президента России Владимира Путина было опубликовано во вторник, 8 февраля, на официальном сайте Кремля.

— Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить возможность вызова врача на дом (записи на прием к врачу в медицинском учреждении) на территории субъекта Российской Федерации путем подачи гражданами заявок через единый портал государственных и муниципальных услуг после реализации на указанном портале соответствующего функционала, — говорится в документе.

Поручение президента должно быть исполнено к 1 июлю 2022 года.

Кроме того, Путин поручил обеспечить техническую реализацию онлайн-сервиса «вызов врача на дом» на портале госуслуг до 31 марта 2022 года. Ответственным за исполнение этого поручения президента назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

17 января Владимир Путин поручил не допускать переселения граждан из аварийного жилья в некачественное. Соответствующий доклад должен быть представлен лидеру до 1 апреля.

6 декабря Михаил Мишустин заявил, что правительство России должно сохранить ипотечные кредиты доступными для граждан. По его словам, в стране нужно внимательно следить за изменением условий жилищного кредитования и оперативно на них реагировать, в том числе и на ставки по займам.