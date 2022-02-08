Путин поручил регионам обеспечить возможность вызывать на дом врача через госуслуги
Во всех регионах РФ должны обеспечить гражданам возможность вызвать на дом врача через портал госуслуг. Соответсвующее поручение президента России Владимира Путина было опубликовано во вторник, 8 февраля, на официальном сайте Кремля.
— Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить возможность вызова врача на дом (записи на прием к врачу в медицинском учреждении) на территории субъекта Российской Федерации путем подачи гражданами заявок через единый портал государственных и муниципальных услуг после реализации на указанном портале соответствующего функционала, — говорится в документе.
Поручение президента должно быть исполнено к 1 июлю 2022 года.
Кроме того, Путин поручил обеспечить техническую реализацию онлайн-сервиса «вызов врача на дом» на портале госуслуг до 31 марта 2022 года. Ответственным за исполнение этого поручения президента назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
17 января Владимир Путин поручил не допускать переселения граждан из аварийного жилья в некачественное. Соответствующий доклад должен быть представлен лидеру до 1 апреля.
6 декабря Михаил Мишустин заявил, что правительство России должно сохранить ипотечные кредиты доступными для граждан. По его словам, в стране нужно внимательно следить за изменением условий жилищного кредитования и оперативно на них реагировать, в том числе и на ставки по займам.