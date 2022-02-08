Стал известен соперник российских хоккеисток по четвертьфиналу Олимпиады в Пекине

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В четвертьфинальном матче на Олимпиаде в Пекине российская женская сборная по хоккею снова встретится со Швейцарией.

Российские хоккеистки заняли четвертое место в турнирной таблице, набрав три очка в четырех матчах. Швейцарки, также набравшие три очка, заняли пятую строчку. Команды уже встречались в первом матч турнира. Игра завершилась победой российской сборной со счетом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).

До этого стало известно, что российская хоккеистка Полина Болгарева заболела коронавирусом. Также 3 февраля стало известно, что шесть хоккеисток российской сборной сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию и не будут принимать участие в ближайших матчах в Пекине.

В Пекине 4 февраля стартовали XXIV зимние Игры, которые продлятся до 20 февраля 2022 года. В этот раз на главном спортивном празднике планеты представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на семь больше, чем в Пхенчхане. Еще до того как Игры в Пекине начались, будущее событие уже несколько раз было на грани срыва из-за попыток бойкотировать мероприятие.

«Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.