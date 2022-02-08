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Участниками московского фестиваля «1+1» станут более 200 коллективов

Иван Юминов

Город
Участниками московского фестиваля «1+1» станут более 200 коллективов
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Участие в фестивале «1+1»: равные условия — равные возможности» в Москве примут 232 творческих инклюзивных коллектива. Об этом сообщили в городском департаменте образования и науки во вторник, 8 февраля.

— В этом году в открытом московском фестивале «1+1»: равные условия — равные возможности» примут участие 232 инклюзивных коллектива образовательных организаций города, в которые вошли ребята от 5 до 20 лет. Это максимальное количество участников с момента старта фестиваля, — говорится в сообщении.

Участникам предстоит создать интеллектуально-познавательные или художественно-творческие работы на тему спорта. Лучшие работы покажут на гала-концерте в апреле, отмечает агентство городских новостей «Москва».

19 января сообщалось, что цикл встреч под названием «Педагог, реализующий адаптированную общеобразовательную программу» стартовал в сентябре 2021 года. Более пяти тысяч педагогов приняли участие в организованных специалистами Городского психолого-педагогического центра Москвы воркшопах по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Воркшопы в рамках цикла встреч «Педагог, реализующий адаптированную общеобразовательную программу» проходят раз в месяц. На каждом из них подробно разбираются особенности работы с детьми, которым требуется особое педагогическое внимание. Так, в сентябре педагоги познакомились с особенностями работы со школьниками с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а в октябре рассмотрели варианты обучения детей с тяжелыми нарушениями речи.

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