Фото: Пресс-служба Совфеда

В ЕС не считают, что Россия собирается захватить Украину. Об этом во вторник, 8 февраля, заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, Россия оказывает на Украину давление ради пересмотра архитектуры безопасности, поставленной сейчас в Европе под сомнение.

— У них (у России — прим. «ВМ») есть озабоченности насчет безопасности, включая расширение НАТО. Мы должны учитывать их озабоченности по безопасности и говорить о них, — заявил он на пресс-конференции в США.

Боррель также подчеркнул, что не стоит называть сложившуюся на сегодняшний день ситуацию самой критической с окончания Второй мировой войны. Однако, отметил он, сейчас наступил самый сложный момент с окончания холодной войны, передает ТАСС.

17 января СМИ сообщили, что США и ЕС больше не рассматривают возможность отключения России от системы SWIFT. Исключение России из системы по всем направлениям слишком деликатно для участников переговоров.

Данный шаг, как уточняется, способен привести к дестабилизации финансовых рынков и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры. Переговоры между Брюсселем и Вашингтоном сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. При этом Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать импорт газа и нефти из России.