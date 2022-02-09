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СМИ: Стали известны первые признаки «стелс-омикрона»

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
СМИ: Стали известны первые признаки «стелс-омикрона»
Фото: depositphotos

Первыми признаками «стелс-омикрона» могут стать усталость и головокружение. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщила британская газета Mirror со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS).

Врач Анжелика Кутзи из ЮАР подчеркнула, что индикаторами этого варианта коронавирусной инфекции также могут быть мышечные боли.

— Эти признаки могут появляться и исчезать в течение дня. Если они постоянные или очень интенсивные, необходимо обратиться к специалисту, — передает издание слова медиков.

Ранее специалисты Национальной службы здравоохранения сообщили, что боль в мышцах и суставах может свидетельствовать о заражении «омикрон»-штаммом коронавируса. Чаще всего боль временная, иногда граждане могут также испытывать онемение, покалывание и слабость в руках или ногах до тех пор, пока не вылечатся.

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Новый штамм коронавируса «омикрон», как и все предыдущие, взаимодействует с кровеносной системой и нервными клетками. В беседе с «Вечерней Москвой» врач-терапевт высшей категории Инна Колоскова рассказала, когда после «омикрона» наступает постковидный синдром.

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