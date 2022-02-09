Исследование показало, какие последствия для здоровья несет плохой сон

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Плохой сон может вызвать проблемы с сердцем. К такому мнению пришли специалисты из Университета Южной Флориды (США).

Для того, чтобы убедиться в этом, были проанализированы данные порядка 6820 взрослых американцев. Часть добровольцев носили на запястье специальное устройство, которое следило за активностью сна. Остальные участники исследования полагались на собственные ощущения.

— Оказалось, что с каждым дополнительным параметром в отчете риск сердечных проблем возрастал на 54 процента. А у тех, кто следил за своим сном через специальные устройства, выяснилось, что этот риск составлял 141 процент, — передает журнал Scientific Reports слова ученых.

17 января диетолог Елена Кален перечислила продукты, употребление которых на ужин способно негативно сказаться на глубине и качестве сна. Она отметила, что при регулярном недосыпе снижается иммунитет, в организме накапливаются гормоны стресса, ухудшается общее состояние организма. Также человек быстрее устает и становится раздраженным, что часто приводит к перееданию и появлению лишнего веса.