«ОРВИ или омикрон»: врач перечислил различия насморка при болезнях

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При ОРВИ и коронавирусной инфекции нередко встречается заложенность носа и наличие специфических выделений из него. Однако существуют некоторые отличия, которые позволят понять, что человек инфицирован именно «омикроном». Об этом рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков.

— Ковидный насморк от нековидного не отличается, к сожалению, ничем. Это заложенность носа, сначала неприятные ощущения в горле, затем выделения из носа. Начинаются как водянистые, потом идут слизистые, а потом даже могут перейти в гнойные, причем все это может быть проявлением COVID-19, — поделился специалист.

Также он объяснил, что штамм «омикрон» очень отличается от «дельты». Если более ранние штаммы можно было опознать по потере обоняния, то в ситуации с «омикроном» этого может не произойти, посколько в этом варианте вирус не оказывает жесткого влияния на обонятельный эпителий.

— Если выделения из носа окажутся симптомом омикрон-штамма коронавируса, то пациент опасен для окружающих. Первые два-три дня такой человек очень опасен в плане заражения, потом опасность снижается. Человек перестает быть заразным примерно через пять-десять дней, — сказал Лесков в интервью радио Sputnik.

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Недавно доктор медицинских наук, профессор, инфекционист Владимир Никифоров рассказал, как можно отличить простуду от «омикрона». Он отметил, что «омикрон» развивается быстро и симптомы появляются тоже быстро. Пациенты жалуются на сильную слабость, они не могут фактически поднять ни руки, ни ноги.