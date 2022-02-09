Автоэксперт назвал способ сэкономить на мойке машины

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Мойка самообслуживания — хороший вариант для автовладельцев, который позволит лично проконтролировать качество мойки и заплатить за нее меньше, чем за профессиональную мойку. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Кирилл Бревдо.

— Моек самообслуживания сейчас достаточно много — это хороший способ грамотно подойти к вопросу. Вы приезжаете и сначала используете одну пену, потом — пену с большим давлением воды и потом просто смываете водой и протираете специальной тряпочкой. В целом этого достаточно для того, чтобы машине придать опрятный вид, — рассказал специалист.

Эксперт отметил, что мойка самообслуживания может быть более качественным вариантом, чем профессиональная мойка: ухаживая за собственной машиной, человек будет действовать предельно аккуратно. По словам Бревдо, нередко на мойках самообслуживания можно увидеть дорогие автомобили, владельцам которых нравится мыть свою машину самостоятельно.

Лучше не пытаться мыть автомобиль самостоятельно вне моек самообслуживания, посоветовал собеседник «ВМ». Как заметил специалист, мойка автомобиля — процесс технологически выверенный. Недостаточно просто иметь поверхностно-активное вещество и тряпку: надо понимать, какие материалы могут навредить. Например, серьезный урон лакокрасочному покрытию способна нанести искусственная замша.

Бревдо отметил, что также не стоит мыть машину вне помещений при температурах ниже нуля, так как есть вероятность, что поверх грязи образуется корка. В результате после этого придется ехать на нормальную мойку. В итоге заплатите дважды, заключил автоэксперт.