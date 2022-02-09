Более 10 тысяч человек присоединились к проекту «Город заданий»

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К проекту «Город заданий» в заданий в столице присоединились более 10 тысяч участников. В среднем за январь каждый день приходили около 80 людей. Больше одного задания уже выполнили свыше семи тысяч человек.

— Всего участники более 115 тысяч раз успешно выполнили предложенные задания, в том числе сдали новогодние елки на переработку, проверили состояние пунктов приема хвойных деревьев, оценили библиотечные книги и многое другое. По активности и обратной связи пользователей в первые недели работы проекта мы понимаем, что он востребован, и в ближайшее время планируем подключить еще больше интересных заданий, — сообщил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Больше всего участников от 35 до 44 лет — они составляют 28 процентов от всех возрастных категорий. Женщин задействовано 58 процентов, мужчин — 42. Однако представители сильного пола выполняют задания активней.

Для участников проекта доступно 250 различных заданий. Среди них фотографирование объектов, выполнение нормативов ГТО и многое другое. За их выполнение участники получают баллы, которые можно потратить в магазине поощрений портала «Активный гражданин», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что магазин поощрений портала «Активный гражданин» обзавелся собственным сайтом. Теперь получать награды за выполнение общественно полезных дел станет еще проще и удобнее. Изменения не коснулись уже заработанных пользователями баллов, все они сохранятся.