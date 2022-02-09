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СМИ: Над Европой нависла ядерная «угроза возмездия» со стороны России

Полина Долганова

В мире
СМИ: Над Европой нависла ядерная «угроза возмездия» со стороны России
Фото: Роскосмос

Над Европой нависла «угроза возмездия» с российской стороны. Об этом пишет издание Forbes, приводя в пример возможное размещение под Калининградом МиГ-31К ракеты, «очень похожей» на «Кинжал».

Эту ракету могут запустить из Прибалтики. За семь–десять минут она сможет поразить любую из столиц Западной Европы.

Мощность оружия при оснащении ядерным зарядом в десять раз превышает возможности бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Ракета может поражать объекты на расстоянии до двух тысяч километров.

По данным издания, размещение оружия под Калининградом является прямым предупреждением для Североатлантического альянса.

Накануне директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что участие неядерных европейских стран в ядерных миссиях НАТО противоречит их обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия. Он добавил, что Россия категорически не согласна с таким двуличием западных государств.

Накануне Израиль запретил Латвии, Литве и Эстонии поставлять Украине ранее проданное Тель-Авивом оружие. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщает портал Breaking Defense, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник. В частности, Украина рассчитывала на поставку израильской противотанковой ракеты «Спайк», которая есть у всех трех стран в разных вариациях. Больше всего — у Латвии. По информации издания, у государства есть в наличии варианты ракеты LR,LR2, ER и SR.

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