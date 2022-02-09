«Очень больно»: Вяльбе прокомментировала слова лыжника Устюгова про завершение карьеры

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала слова российского лыжника Сергея Устюгова о возможном завершении карьеры.

По ее словам, спортсмен сказал эти слова на эмоциях.

— Я с ним вчера не разговаривала по этому поводу. К каждому нужен свой подход: с кем-то надо сразу поговорить, а с кем-то надо выждать время. Но я все равно думаю, что это все эмоции. Очень больно, — отметила Вяльбе.

Во вторник, 8 февраля, Устюгов не смог пройти в финал спринта на Олимпийских играх в Китае. После соревнования спортсмен сообщил, что потерпел поражение в главном старте, который ждал на протяжении восьми лет, передает РИА Новости.

8 февраля российские лыжники Сергей Устюгов, Артем Мальцев и Александр Терентьев вышли в четвертьфинал в спринте свободным стилем на 1,5 километра на Олимпиаде в Китае. Устюгов попал в четвертьфинал со второй строчки турнирной таблицы с результатом 2 минуты 46,51 секунды. Мальцев в свою очередь расположился на 10-м месте. Его время составило 2 минуты 50,90 секунды. У Терентьева 12-е место и результат 2,50,92.

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