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Ученые допустили передачу мутации «омикрон»-штамма от животных обратно к человеку

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Ученые допустили передачу мутации «омикрон»-штамма от животных обратно к человеку
Фото: Unsplash

Ученые опасаются, что мутации коронавирусной инфекции среди животных могут передаться обратно человеку. Ученые Пенсильванского университета обнаружили антитела к «омикрон»-штамму у диких оленей.

Исследование проводилось с 12 декабря 2021 года по 31 января 2022 года — тогда в Америке наблюдался рост заболеваемости из-за «омикрон»-штамма. Согласно результатам эксперимента, у 19 из 131 белохвостого оленя выявили антитела к ковиду, в том числе и к последней вариации.

Ученые допускают мутацию инфекции на животных и передачу новых штаммов обратно человеку.

— Полученные нами сведения показывают, что «омикрон» может заражать белохвостых оленей и подчеркивает экстренную необходимость всеобщего наблюдения за подверженными (инфекции — прим. «ВМ») видами животных, чтобы определить сети экологического распространения (вируса — прим. «ВМ») и лучше оценить потенциальные риски обратной передачи человеку, — приводятся слова ученых в библиотеке bioRxiv.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии Института вирусологии имени Д. И. Ивановского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Сергей Альховский рассказал, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» намного активнее реплицируется в месте своего проникновения в организм — например, в назальном эпителии, в носоглотке и в бронхах.

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