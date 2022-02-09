Вирусолог спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в России к концу февраля

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В России спад заболеваемости коронавирусом, в частности штаммом «омикрон», будет заметен к концу февраля. Такое заявление сделал профессор вирусологии, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что снижение заболеваемости происходит уже в ряде стран.

— Мировая кривая уже почти как две недели повернула вниз, сейчас мы находимся примерно на пике, — отметил он в комментарии Life.ru.

По его словам, уже на этой неделе будет пройден пик заболеваемости и тогда спад станет заметным. При этом Альтштейн отметил, что пока количество пациентов в больницах довольно большое, поэтому нагрузка на медиков все равно будет высокой еще какое-то время.

До этого вирусолог объяснил опасность проникновения «омикрона» в клетки человека. Сергей Альховский рассказал, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» намного активнее реплицируется в месте своего проникновения в организм — например, в назальном эпителии, в носоглотке и в бронхах.