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МИД РФ: Признаков вторжения РФ на Украину не было

Полина Долганова

В мире
МИД РФ: Признаков вторжения РФ на Украину не было
Фото: МИД РФ

Никаких признаков нападения Москвы на Киев не наблюдалось, однако информационный фон по этой теме продолжает нагнетаться. Об этом в среду, 9 февраля, сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин.

— Вот нагнетают на счет того, что Россия вторгнется на Украину, хотя никаких признаков этого вторжения не было, но нагнетается информационный фон очень сильно, — цитирует дипломата РИА Новости.

До этого сообщалось, что в случае полномасштабного «вторжения» РФ на Украину число возможных жертв может достичь 85 тысяч человек. Об этом агентству Reuters рассказали неназванные чиновники в Соединенных Штатах. Они посчитали, что украинские войска могут потерять от 5 до 25 тысяч солдат, российские — от 3 до 10 тысяч военных. При этом среди гражданского населения могут погибнуть от 25 до 50 тысяч человек.

Недавно в средствах массовой информации появился ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Соответствующие документы опубликовала испанская газета El País.

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