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Флаг Украины облили водой в ходе перепалки в парламенте Словакии

Полина Долганова

В мире
Флаг Украины облили водой в ходе перепалки в парламенте Словакии
Фото: kyivcity.gov.ua

Перепалка между депутатами произошла в парламенте Словакии в среду, 9 февраля. В процессе заседания два политика надругались над украинским флагом.

Конфликт произошел из-за депутатов, заблокировавших трибуну и развернувших флаг Словакии. В свою очередь другие политики развернули украинский флаг, после чего началась драка.

В результате инцидента флаг Украины оказался облит водой.

Трансляцию заседания вел телеканал ТАЗ.

6 октября глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров попросил журналистов, которые присутствовали на пресс-конференции с его участием, не разговаривать громко и не комментировать происходящее на камеру. В процессе брифинга с участием министра и его коллеги из Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана один из сотрудников СМИ начал записывать на камеру свой комментарий по итогам переговоров политиков. Глава МИД отметил, что такое поведение журналиста ему мешает.

2 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к грузинской журналистке, перешедшей на английский язык во время пресс-подхода министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Поводом для ее обращения стал вопрос журналистки Тамары Нуцубидзе на английском языке. Захарова попросила ее говорить по-русски, но Нуцубидзе настояла на выборе языка.

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