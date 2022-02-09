После реконструкции введены в эксплуатацию корпуса НМИЦ имени В. И. Шумакова

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Щукинская улица, 1 Карта всех событий

В столичном НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени В. И. Шумакова завершилась реконструкция одного из зданий. Об этом в среду, 9 февраля, заявил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— В феврале текущего года оформлено разрешение на ввод в эксплуатацию пятиблочного здания ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова». Оно располагается на Щукинской улице, владение 1, — рассказал он.

По его словам, после реконструкции в здании насчитывается восемь этажей, среди которых один подземный, а его площадь составляет более 23 тысяч квадратных метров. В лечебном отделении расположатся 115 коек хирургического профиля, 15 из них — детские.

Пять этих блоков включают отделение лучевой диагностики и рентгенохирургических методов лечения, отделение функциональной диагностики, хирургическое отделение по координации донорства органов и тканей человека и т. д. Также там возведены три контрольно-пропускных пункта.

До этого сообщалось, что на территории Московской области в 2022 году планируется открыть 23 новых объекта здравоохранения. Среди них — восемь новых поликлиник.