Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Уголовное дело возбудили по факту ДТП на Рублевском шоссе

Георгий Соланович

Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту ДТП на Рублевском шоссе
Фото: МЧС
Россия, Москва, Рублёвское шоссе Карта всех событий

Уголовное дело было возбуждено по факту аварии на Рублевском шоссе. Об этом в среду, 9 февраля, сообщила пресс-служба ГИБДД по городу.

По факту аварии на Рублевском шоссе было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По словам представителя ведомства, в ДТП участвовали девять автомобилей.

— В результате происшествия пострадали четыре человека, включая предполагаемого виновника аварии. У троих пострадавших диагностируют тяжелые сочетанные травмы и множественные переломы, — заключили в пресс-службе ведомства.

Фото: МЧС
1/3
Фото: МЧС
Фото: МЧС
2/3
Фото: МЧС
Фото: МЧС
3/3
Фото: МЧС

ДТП на Рублевском шоссе

Массовое ДТП произошло на Рублевском шоссе в районе пересечения с Кастанаевской улицей.

В результате инцидента, по данным ГИБДД, пострадали четыре человека.

По предварительным сведениям, водитель «Мерседеса», двигаясь в попутном направлении в сторону области, не справился с управлением и столкнулся с впереди идущими автомобилями.

Видео: Telegram / Осторожно, новости

Санитарный вертолет доставил в больницу одного из пострадавших в аварии.

Прокуратура Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств данного ДТП.

Позже СМИ сообщали, что предположительным виновником аварии может быть миллиардер Шепель.

Читайте также:
ДТП Пострадавшие Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гордость и сомнения

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эзотерики в чалме, или Чудесная вода

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть глаза лернейской гидры

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Все мнения
О проекте