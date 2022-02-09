Уголовное дело возбудили по факту ДТП на Рублевском шоссе
Уголовное дело было возбуждено по факту аварии на Рублевском шоссе. Об этом в среду, 9 февраля, сообщила пресс-служба ГИБДД по городу.
По факту аварии на Рублевском шоссе было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
По словам представителя ведомства, в ДТП участвовали девять автомобилей.
— В результате происшествия пострадали четыре человека, включая предполагаемого виновника аварии. У троих пострадавших диагностируют тяжелые сочетанные травмы и множественные переломы, — заключили в пресс-службе ведомства.
ДТП на Рублевском шоссе
Массовое ДТП произошло на Рублевском шоссе в районе пересечения с Кастанаевской улицей.
В результате инцидента, по данным ГИБДД, пострадали четыре человека.
По предварительным сведениям, водитель «Мерседеса», двигаясь в попутном направлении в сторону области, не справился с управлением и столкнулся с впереди идущими автомобилями.
Санитарный вертолет доставил в больницу одного из пострадавших в аварии.
Прокуратура Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств данного ДТП.
Позже СМИ сообщали, что предположительным виновником аварии может быть миллиардер Шепель.