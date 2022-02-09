Уголовное дело возбудили по факту ДТП на Рублевском шоссе

Фото: МЧС

Россия, Москва, Рублёвское шоссе Карта всех событий

Уголовное дело было возбуждено по факту аварии на Рублевском шоссе. Об этом в среду, 9 февраля, сообщила пресс-служба ГИБДД по городу.

По факту аварии на Рублевском шоссе было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По словам представителя ведомства, в ДТП участвовали девять автомобилей.

— В результате происшествия пострадали четыре человека, включая предполагаемого виновника аварии. У троих пострадавших диагностируют тяжелые сочетанные травмы и множественные переломы, — заключили в пресс-службе ведомства.

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ДТП на Рублевском шоссе

Массовое ДТП произошло на Рублевском шоссе в районе пересечения с Кастанаевской улицей.

В результате инцидента, по данным ГИБДД, пострадали четыре человека.

По предварительным сведениям, водитель «Мерседеса», двигаясь в попутном направлении в сторону области, не справился с управлением и столкнулся с впереди идущими автомобилями.

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Санитарный вертолет доставил в больницу одного из пострадавших в аварии.

Прокуратура Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств данного ДТП.

Позже СМИ сообщали, что предположительным виновником аварии может быть миллиардер Шепель.