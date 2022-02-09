Четыре крытых катка откроют в Подмосковье в 2023 году

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В 2023 году в Подмосковье планируется открыть четыре крытых катка и ввести в эксплуатацию две многофункциональные хоккейные площадки. Об этом рассказал замначальника управления по эффективному использованию спортивной инфраструктуры Евгений Кривошеев.

Он рассказал, что будут построены и открыты два физкультурно-оздоровительных комплекса с катками в Домодедове и Орехово-Зуевском городском округе.

В рамках областной программы будут оборудованы еще два катка в Волоколамском округе и в Дзержинском.

Кроме того, в области продолжится создание многофункциональных хоккейных площадок. В этом году запланированы в двух округах — в Одинцовском округе (на стадионе «Спартак» в Звенигороде) и в Ступине. Вокруг будут оборудованы вместительные трибуны, раздевалки, передает РИАМО.

Ранее были названы самые популярные зимние виды спорта в Подмосковье. Жители региона предпочитают лыжи и хоккей. За прошлые два года на территории региона прошли более двухсот региональных спортивных мероприятий по зимним видам спорта.