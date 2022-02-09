Россияне стали все чаще отменять поездки по причине болезни

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С середины января зафиксирован рост числа обращений россиян для обмена и возврата билетов.

Сообщается, что частота подобных обращений начала расти вслед за ростом заболеваемости коронавирусом. Так, в январе было оформлено на 25 процентов больше вынужденных возвратов, чем в декабре. Также сообщается, что число возвратов начало расти еще в конце прошлого года, превышая показатели предыдущих месяцев на 50 процентов.

Чаще всего россияне отменяют запланированные поездки по причине заражения коронавирусной инфекцией.

— Если есть официальное подтверждение диагноза, которое совпадает с датами поездки, то есть шансы оформить возврат на всех пассажиров, летящих одним рейсом. Мы предлагаем различные виды страховок, которые позволяют вернуть деньги в непредвиденных ситуациях, — рассказал в комментарии Life.ru гендиректор Ozon Travel Михаил Осин.

Он добавил, что есть возможность вернуть денежные средства, даже если заболел близкий родственник. Для этого понадобится подтвердить болезнь и родство с помощью документов.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если коронавирус застал в путешествии.