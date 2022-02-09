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МИД РФ: Москва призывает Вашингтон не делать глупости и не заводить ситуацию в тупик

Полина Долганова

В мире
МИД РФ: Москва призывает Вашингтон не делать глупости и не заводить ситуацию в тупик
Фото: МИД РФ

Россия призывает американские власти не совершать глупостей и не доводить ситуацию до тупика. Такое мнение в ответ на новость о поставках Штатами противоракетного комплекса THAAD на Украину выразил заместитель главы МИД России Александр Панкин.

— Мы и сейчас призываем наших американских коллег не делать глупостей, вести себя осмотрительно, не пользоваться ситуацией для того, чтобы заводить ее дальше и дальше в тупик, из которого трудно будет найти выход, — цитирует политика РИА Новости.

До этого сообщалось, что в случае полномасштабного «вторжения» РФ на Украину число возможных жертв может достичь 85 тысяч человек. Об этом агентству Reuters рассказали неназванные чиновники в Соединенных Штатах. Они посчитали, что украинские войска могут потерять от 5 до 25 тысяч солдат, российские — от 3 до 10 тысяч военных. При этом среди гражданского населения могут погибнуть от 25 до 50 тысяч человек.

Недавно в средствах массовой информации появился ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Соответствующие документы опубликовала испанская газета El País.

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