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Песков заявил о неопределенности Запада по поводу санкций против РФ

Полина Долганова

Политика
Песков заявил о неопределенности Запада по поводу санкций против РФ
Фото: Администрация президента РФ

Коллективный Запад пока не определился насчет новых ограничительных мер в отношении России. Об этом в среду, 9 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, одни страны поддерживаю санкции, в то время как другие выступают против.

— Весьма противоречивые заявления приходят со стороны Запада, западных стран. И в каких-то столицах говорится о необходимости принятия санкций в отношении нашей страны немедленно — непонятно в связи с чем. Другие столицы говорят, что никакого принятия санкций без вот той самой чрезмерной агрессии России быть не должно — тогда санкции потеряют свой сдерживающий эффект, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Он также отметил, что такие расхождения во мнениях свидетельствуют о непредсказуемости со стороны западных стран.

8 февраля президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили возможность введения санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины.

До этого сообщалось, что санкции США в случае вторжения России на Украину коснутся госбанков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом. Проработка ограничительных мер, по данным издания WSJ, находится на заключительной стадии. Среди банков, в отношении которых могут ввести меры, газета называет ВТБ. При этом проект не содержит пунктов о «Северном потоке — 2» и системе SWIFT. Россия лучше готова к противостоянию санкциям, чем в 2014 году, поскольку меньше опирается на иностранные займы и при этом показывает достаточно высокий уровень экономического роста.

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