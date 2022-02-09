Вирусолог назвал постковидный синдром выдумкой

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Постковидный синдром – не более чем выдумка. После перенесенного коронавируса нужна обычная реабилитация, как после любого другого вирусного заболевания. Такое мнение высказал вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов.

— Постковидный синдром – это выдумка! Нужна обыкновенная реабилитация, как после любого инфекционного заболевания. По моим наблюдениям, на нее уходит от недели до месяца, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

После этого срока человек обычно приходит в норму.

Эксперт также не согласился с мнением некоторых медиков о том, что коронавирус может состарить организм человека на десять лет. Он отметил, что подобные заявления ничем не подкреплены.

По словам Шестопалова, давно существуют стандартные меры для восстановления сил после любого инфекционного заболевания. Нужно принимать витамины и не забывать об умеренных физических нагрузках. Можно кататься на лыжах, плавать или просто прогуливаться ежедневно.

До этого были названы симптомы «омикрон»-штамма, которые можно перепутать с сильной усталостью.