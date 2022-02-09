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Более 450 снимков дикой природы покажут гостям фестиваля «Первозданная Россия» в Новой Третьяковке

Михаил Алимов

Город
Более 450 снимков дикой природы покажут гостям фестиваля «Первозданная Россия» в Новой Третьяковке
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В западном крыле здания Государственной Третьяковской галереи состоится IX Общероссийский фестиваль «Первозданная Россия». С 4 марта по 3 апреля посетителям покажут более 450 уникальных снимков дикой природы. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

— Основу фестиваля составляют авторские и коллективные фотопроекты из экспедиций в отдаленные уголки России. Лучшие из работ — более 450 уникальных фотографий дикой природы — будут представлены на «Первозданной России». Основная экспозиция фестиваля под названием «Мир природной фотографии» посвящена пейзажам и способам их съемки, — говорится на сайте ведомства.

Также в программе фото из парков Москвы, подводные снимки, лекции и кинопоказы. Больше о фестивале можно узнать на сайте Минприроды РФ.

До этого сообщалось, что в столице с 15 февраля откроется выставка к 55-летию народного художника России, академика Российской академии художеств Василия Нестеренко. Она называется «О России с любовью».

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