Астролог Гинзбург рассказала, кто может встретить любовь в канун Дня святого Валентина

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Профессиональный астролог, практикующий психолог Элеонора Гинзбург рассказала, какие знаки зодиака могут найти любовь в канун Дня святого Валентина.

Так, в ближайшее время могут встретить вторую половинку Раки.

— У этого знака личная жизнь идет полным ходом: у них расцветают именно партнерские отношения. Сейчас Раки могут встретить свою вторую половинку. Если отношения уже есть, то они будут укрепляться, что, возможно, приведет к браку, — отметила она в комментарии ФАН.

Также могут найти свою любовь Девы. Февраль у них наполнен различными романтическими приключениями и свиданиями.

Если Скорпионы еще не встретили свою любовь, то февраль станет отличным месяцем для начала новых отношений.

В романтических отношениях также счастливый исход ожидает и Рыб. Довольно спокойно разворачивается ситуация в длительных партнерских отношениях. Если рыбы надеются на романтические встречи, то они будут, только придется пождать подходящего случая, добавила астролог.

До этого Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которые встретят свою любовь в феврале.