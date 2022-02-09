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В Кремле оценили переговоры Макрона и Зеленского

Полина Долганова

В мире
В Кремле оценили переговоры Макрона и Зеленского
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу лидеров Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского в Киеве.

По его словам, по итогам переговоров в Кремле не услышали от главы Украины слов и готовности выполнять Минские соглашения.

При этом Песков уточнил, что встреча имеет как позитивные сигналы, так и негативные. Первые из них касаются указанных договоренностей.

— Подождем дальше — президенты созвонятся, и картина будет яснее, — подытожил представитель Кремля, чьи слова приводит РИА Новости.

7 февраля в Москве прошла встреча Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Переговоры лидеров длились почти шесть часов. На пресс-конференции, которая прошла после встречи, Владимир Путин заявил, что переговоры с Макроном прошли в деловом ключе. Он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной.

Также в ходе пресс-конференции Путин заявил, что Киев взял курс на демонтаж Минских договоренностей.

Макрон в свою очередь сообщил, что Франция и Российская Федерация договорились работать совместно над гарантиями безопасности.

О том, как западная пресса оценила прошедшую накануне встречу, читайте в материале «Вечерней Москвы».

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