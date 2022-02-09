Фигурист Костомаров отметил странности в скандале с допинг-тестом на Олимпиаде

Фото: instagram.com/romankostomarovkrs

Фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров прокомментировал ситуацию с переносом церемонии награждения спортсменов в командном турнире по фигурному катанию и указал на несостыковки в этом деле.

Ранее сообщалось, что церемонию перенесли, так как возникли проблемы с допинг-тестом у одного из российских фигуристов.

Данная ситуация, по словам Костомарова, вызывает много вопросов.

— Каким это образом возможно? Пробы сдаются каждый день и до соревнований, и по приезде. Каким образом сейчас что-то обнаруживается? Почему начинают говорить об этом сейчас, а не до соревнований? — отметил он в комментарии Nation News.

Фигурист добавил, что на Олимпиаде в Китае ведется жесткий контроль за состоянием здоровья спортсменов.

Костомаров отметил, что проблемы с пробами могут быть частью политического давления на Россию в сфере спорта.

До этого издание Inside the Games сообщило, что церемонию награждения спортсменов после командного турнира по фигурному катанию задержали на Олимпиаде из-за проблем с допинг-тестом у одного из российских спортсменов. Церемония награждения должна была пройти 8 февраля.