Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фигурист Костомаров отметил странности в скандале с допинг-тестом на Олимпиаде

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Фигурист Костомаров отметил странности в скандале с допинг-тестом на Олимпиаде
Фото: instagram.com/romankostomarovkrs

Фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров прокомментировал ситуацию с переносом церемонии награждения спортсменов в командном турнире по фигурному катанию и указал на несостыковки в этом деле.

Ранее сообщалось, что церемонию перенесли, так как возникли проблемы с допинг-тестом у одного из российских фигуристов.

Данная ситуация, по словам Костомарова, вызывает много вопросов.

— Каким это образом возможно? Пробы сдаются каждый день и до соревнований, и по приезде. Каким образом сейчас что-то обнаруживается? Почему начинают говорить об этом сейчас, а не до соревнований? — отметил он в комментарии Nation News.

Фигурист добавил, что на Олимпиаде в Китае ведется жесткий контроль за состоянием здоровья спортсменов.

Костомаров отметил, что проблемы с пробами могут быть частью политического давления на Россию в сфере спорта.

До этого издание Inside the Games сообщило, что церемонию награждения спортсменов после командного турнира по фигурному катанию задержали на Олимпиаде из-за проблем с допинг-тестом у одного из российских спортсменов. Церемония награждения должна была пройти 8 февраля.

Читайте также:
Допинг Фигурное катание Олимпиады
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гордость и сомнения

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эзотерики в чалме, или Чудесная вода

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть глаза лернейской гидры

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Все мнения
О проекте