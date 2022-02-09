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Новый ангарный комплекс построят в Шереметьеве в 2023 году

Георгий Соланович

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Новый ангарный комплекс построят в Шереметьеве в 2023 году
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Ангарный комплекс, предназначенный для обслуживания самолетов SSJ-100 и МС-21, планируется построить в Шереметьеве в 2023 году. Об этом сообщил советник генерального директора ПАО «ОАК» по гражданской авиации Валерий Окулов.

— Начинаем в Шереметьеве проект по строительству ангарного комплекса в районе третьей ВПП и дальше намерены продвигаться в строительстве ангарных комплексов, — уточнил Окулов на форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022.

Советник добавил, что при соответствующем запросе авиакомпаний ангарные комплексы также могут быть построены на Урале в 2025 году, в Санкт-Петербурге — в 2026-м, а в Сибири и на Дальнем Востоке — в 2027–2028 годах, передает агентство городских новостей «Москва».

В 2021 году самым загруженным аэропортом в Европе стал турецкий Стамбул. Отмечается, что это звание остается за ним уже второй год. Московский международный аэропорт Шереметьево разместился на втором месте рейтинга. Он принял в прошлом году более тридцати миллионов пассажиров.

В топ-5 также вошел столичный аэропорт Домодедово. В 2021 году он принял порядка 25 миллионов пассажиров.

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