В Польше призвали нанести удар по России в случае вторжения на Украину

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По России следует нанести немедленный ответ, если она нападет на Украину. Об этом заявил бывший президент Польши Лех Валенса в среду, 9 февраля.

— Если Путин нападет на Киев, должен последовать незамедлительный ответ: удар по Москве, — рассказал политик.

Варшава, как уточнил он, должна помочь Киеву, предоставив силы в его распоряжение. Странам Запада следует проявить жесткость, подчеркнул экс-президент.

Он добавил, что раньше относился с уважением к Кремлю, но теперь Москва «зашла слишком далеко». Валенса заключил, что в случае эскалации конфликта необходимо вступить в открытое противостояние с Россией, отмечает Rzeczpospolita.

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что России следует вести диалог по безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника (Франция, ФРГ и Польша — прим. «ВМ») не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».

Эксперт также добавил, что наличие среди стран, выступивших с подобным заявлением, «жестко антироссийской и проамериканской» Польши свидетельствует о том, что Франция и Германия отказываются от своей самостоятельной позиции.