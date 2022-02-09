Десятки научных разработок созданы на площадке «МИЭТ» технополиса «Москва»

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Несколько десятков инновационных разработок были созданы на базе площадки Института биомедицинских систем (МИЭТ) особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщил генеральный директор технополиса Геннадий Дегтев.

По его словам, большинство технологических решений затрагивают сферу медицины.

— Успешно прошли технические испытания неинвазивный глюкометр и устройство вспомогательного кровообращения для сердца. <...> Совместная работа научного и технологического сообщества в столичной особой экономической зоне помогает медикам в борьбе за жизнь и здоровье пациентов, — уточнил Дегтев.

Доктор технических наук, проректор по инновационному развитию «МИЭТ» Алексей Переверзев отметил, что сотрудничество института и технополиса — идеальное сочетание науки и бизнеса: научные разработки очень быстро обеспечивают прибыль разработчику.

На данный момент на площадке «МИЭТ» «Технополиса Москва» расположено радиоэлектронное производство, оборудование для изготовления фотошаблонов и измерительное и аналитическое оборудование. В пресс-службе уточнили, что среди разработок резидентов технополиса есть аппараты для больных диабетом граждан и слабовидящих.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столичные власти поддерживают упрощение процедуры получения статуса резидента Особой экономической зоны (ОЭЗ).