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Захарова описала последствия пересмотра Минских соглашений

Иван Юминов

В мире
Захарова описала последствия пересмотра Минских соглашений
Фото: МИД РФ

США выступают за пересмотр Минских соглашений, что чревато эскалацией в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 9 февраля.

— США выступают за пересмотр комплекса мер (Минских соглашений — прим. «ВМ»), это чревато разрушением мирного процесса (в Донбассе — прим. «ВМ»), — приводит слова Захаровой РИА Новости.

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Новые власти Украины, по мнению инициаторов, прославляют фашистов и их последователей. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибли более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.

Учитывая данные факты, парламентарии попросили Путина рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Кроме того, депутаты попросили провести переговоры с руководством республик для создания правовой системы межгосударственных отношений.

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