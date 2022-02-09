Захарова описала последствия пересмотра Минских соглашений

США выступают за пересмотр Минских соглашений, что чревато эскалацией в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 9 февраля.
— США выступают за пересмотр комплекса мер (Минских соглашений — прим. «ВМ»), это чревато разрушением мирного процесса (в Донбассе — прим. «ВМ»), — приводит слова Захаровой РИА Новости.
19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Новые власти Украины, по мнению инициаторов, прославляют фашистов и их последователей. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибли более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.
Учитывая данные факты, парламентарии попросили Путина рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Кроме того, депутаты попросили провести переговоры с руководством республик для создания правовой системы межгосударственных отношений.