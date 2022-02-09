Захарова описала последствия пересмотра Минских соглашений

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США выступают за пересмотр Минских соглашений, что чревато эскалацией в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 9 февраля.

— США выступают за пересмотр комплекса мер (Минских соглашений — прим. «ВМ»), это чревато разрушением мирного процесса (в Донбассе — прим. «ВМ»), — приводит слова Захаровой РИА Новости.