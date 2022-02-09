Диетолог рассказала, как избавиться от привычки есть на ночь

Фото: depositphotos

Диетолог Маргарита Куц рассказала, как избавиться от вредной привычки есть на ночь.

Она отметила, что полноценный прием пищи должен быть за три часа до сна. Так человек не ляжет спать голодным, но желудок не будет перегружен.

Вечерний прием пищи должен включать максимальное количество овощей и белка (мяса, рыбы).

Кроме того, стоит очистить холодильник от нездоровой еды. В первую очередь необходимо избавиться от полуфабрикатов и жирной пищи. После ужина стоит сразу почистить зубы. Скорее всего, человеку не захочется повторять процедуру и он больше не будет есть до сна.

Диетолог добавила, что вечером стоит занять себя чем-нибудь, чтобы не думать о еде. Это может быть рисование, вязание или просмотр фильма, передает «Царьград».

До этого диетолог Соломатина назвала жизненно важный витамин, от нехватки которого зимой страдает организм. По ее словам, в феврале многие испытывают недостаток витамина D, потому что дни короткие, почти нет солнца. К тому же по ряду причин (например, финансовой недоступности) люди не употребляют морепродукты.