Daily Mail: Макрон озвучил Путину идеи по Украине без согласования с НАТО

Фото: Администрация президента РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах в Москве озвучил российскому лидеру ряд идей по Украине. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в среду, 9 февраля.

— Он занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО, — рассказал собеседник из правительства Великобритании.

Так, Макрон, по данным издания, предложил закрепить за Украиной нейтральный статус, что лишит ее возможности вступить в НАТО. При этом он не согласовывал данную идею с остальными членами альянса, отмечает Daily Mail.

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что России следует вести диалог по безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника (Франция, ФРГ и Польша — прим. «ВМ») не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».

Эксперт также добавил, что наличие среди стран, выступивших с подобным заявлением, «жестко антироссийской и проамериканской» Польши свидетельствует о том, что Франция и Германия отказываются от своей самостоятельной позиции.