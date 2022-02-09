Врач рассказал, как продлить себе жизнь

Фото: pixabay.com/ru

На продолжительность жизни человека влияют три фактора: генетика, качество системы здравоохранения и соблюдение здорового образа жизни. Такое мнение выразил профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог и гериатр Юрий Конев.

По его словам, максимальный возраст у мужчин — 110 лет, а у женщин — 115–117. Эти цифры не меняются уже 100 лет, и на самом деле их не так уж и трудно достичь. Главное — самому следить за своим здоровьем.

— Система здравоохранения принимает участие в продлении жизни не более чем на 10–12 процентов. Генетика — тоже на 10–15 процентов. Остальное — это здоровый образ жизни. <...> Здоровый образ жизни вносит более 60 процентов увеличения продолжительности жизни, — резюмировал Конев.

Согласно мнению эндокринолога Елены Островской, замедлить старение могут белок, естественные антиоксиданты, микроэлементы и витамины. Недостаток сна, наоборот, ускоряет процесс, передает Пятый канал.

8 февраля доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева рассказала о том, какие продукты необходимо добавить в рацион, чтобы сохранять молодость и здоровье как можно дольше.