Дочь солиста регги-группы Jah Division избили в супермаркете в Москве

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Дочь Герберта Моралеса, солиста российской регги-группы Jah Division, Людмилу избили в московском гипермаркете. Об этом стало известно в среду, 9 февраля.

Как сообщает РЕН ТВ, у девушки произошел конфликт с другим покупателем. Молодой человек начал оскорблять 40-летнюю Людмилу Моралес, а после ударил ее по лицу. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, как женщина что-то говорит стоящему перед ней молодому человеку. После этого между ними происходит перепалка, в ходе которой Моралес пытается выхватить у юноши что-то из рук. В ответ он дает ей пощечину. Конфликт пытаются уладить работница магазина и другой покупатель, но молодой человек ударяет женщину еще раз кулаком в лицо.

Видео: РЕН ТВ

Позднее напавшего задержали. Им оказался ранее судимый за кражу 18-летний парень. На него составлен протокол о мелком хулиганстве.

До этого сообщалось, что двое безработных мужчин избили битой случайного прохожего в столичном районе Кузьминки. Пострадавшего госпитализировали, а нападавшие вскоре были задержаны полицией.