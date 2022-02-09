Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Politico: ЕС предложит России возобновить переговоры по Украине

Иван Юминов

В мире
Politico: ЕС предложит России возобновить переговоры по Украине
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

ЕС подготовил письмо России с инициативой продолжить переговоры по Украине. Об этом сообщает издание Politico в среду, 9 февраля.

Документ, как уточняется, подписал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Послание призвано стать коллективным ответом на предложения Москвы.

Так, в письме говорится, что ЕС и НАТО готовы продолжать диалог с Россией по «безопасности для всех». В качестве площадок для дипломатического решения несогласий предлагаются Совет Россия — НАТО и ОБСЕ, отмечает Politico.

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что России следует вести диалог по безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника (Франция, ФРГ и Польша — прим. «ВМ») не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».

Эксперт также добавил, что наличие среди стран, выступивших с подобным заявлением, «жестко антироссийской и проамериканской» Польши свидетельствует о том, что Франция и Германия отказываются от своей самостоятельной позиции.

Читайте также:
Украина Евросоюз Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Странный талант Дани Милохина

Никита Миронов
Никита Миронов

Откуда вдруг столько интриганов и сплетников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гордость и сомнения

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эзотерики в чалме, или Чудесная вода

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть глаза лернейской гидры

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Все мнения
О проекте