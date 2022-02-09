Politico: ЕС предложит России возобновить переговоры по Украине

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ЕС подготовил письмо России с инициативой продолжить переговоры по Украине. Об этом сообщает издание Politico в среду, 9 февраля.

Документ, как уточняется, подписал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Послание призвано стать коллективным ответом на предложения Москвы.

Так, в письме говорится, что ЕС и НАТО готовы продолжать диалог с Россией по «безопасности для всех». В качестве площадок для дипломатического решения несогласий предлагаются Совет Россия — НАТО и ОБСЕ, отмечает Politico.

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что России следует вести диалог по безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника (Франция, ФРГ и Польша — прим. «ВМ») не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».

Эксперт также добавил, что наличие среди стран, выступивших с подобным заявлением, «жестко антироссийской и проамериканской» Польши свидетельствует о том, что Франция и Германия отказываются от своей самостоятельной позиции.