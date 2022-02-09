Невролог призвал людей отказаться от кофе после «омикрона»

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Людям после штамма коронавируса «омикрон» следует отказаться от употребления кофе. Об этом заявил врач-невролог Игорь Мацокин.

— Именно в период постковида лучше минимизировать воздействие на организм стимуляторов, к которым относится и кофеин, — рассказал специалист.

Многие после COVID-19 жалуются на сонливость и начинают употреблять большие объемы этого напитка, уточнил он. При этом, по его мнению, кофеин снижает в организме запасы аденозинтрифосфорной кислоты, играющей важную роль в обмене энергии и веществ в организме.

Помимо этого, кофеин обезвоживает человека и приводит к повышению свертываемости крови, добавил врач. Мацокин посоветовал переболевшим «омикроном» вводить кофе в рацион постепенно или заменить его некрепким чаем, отмечает «Газета.ру».

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4 февраля невролог Виктория Дорофеева рассказала «ВМ», что опасность «долгого» COVID-19 заключается в том, что инфекция переходит в хроническую форму, а сам человек остается носителем вируса и может заразить окружающих. При этом страдает не только физическое, но и психическое состояние пациента, отмечает врач.

По словам невролога, самые частые осложнения в психической сфере — нарушение концентрации внимания, снижение памяти, утомляемость, тревожные и депрессивные расстройства, бессонница. Именно поэтому, сказала врач, наиболее действенным способом уберечь себя от заболевания и осложнений после перенесенной инфекции является вакцинация.