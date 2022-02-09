Шольц раскрыл повестку предстоящих встреч с Путиным и Зеленским

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Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что в ходе поездок на Украину и в Россию повторит позицию президента Франции Эммануэля Макрона.

— Что касается ситуации на Украине, то речь идет о том, что мы действуем сплоченно. Это факт, — рассказал политик.

Стороны согласовали позицию с ЕС и НАТО, уточнил он. Шольц заверил, что повторит слова Макрона на встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным, отмечает РИА Новости.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию.