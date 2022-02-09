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Движение поездов на фиолетовой ветке метро Москвы ввели в график

Иван Юминов

Происшествия
Движение поездов на фиолетовой ветке метро Москвы ввели в график
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Специалисты ввели в график движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 9 февраля.

— Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии (7) осуществляется в соответствии с графиком, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

6 февраля в Дептрансе сообщили, что столичное метро предъявит водителю автомобиля, застрявшего на путях, штраф в размере почти миллиона рублей за остановку трамвайного движения более чем на час. По данным ведомства, чуть больше чем за год владелец автомобиля получил 34 штрафа за нарушения правил дорожного движения.

Так, к водителю применят меры в соответствии с законом, а Московский метрополитен выставит штраф размером почти один миллион рублей за большую задержку движения транспорта. 5 февраля трамваи нескольких маршрутов задерживались из-за автомобиля, который застрял на путях на Симферопольском бульваре на юге Москвы.

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