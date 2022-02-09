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Представитель Жириновского опроверг слухи о его подключении к ИВЛ

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Представитель Жириновского опроверг слухи о его подключении к ИВЛ
Фото: Пресс-служба Госдумы

Главу фракции ЛДПР Владимира Жириновского не подключали к ИВЛ. Об этом заявил его пресс-секретарь Александр Дупинок в среду, 9 февраля.

— Опровергаем. Все нормально, — приводит слова Дупинка Telegram-канал агентства «Москва».

9 февраля СМИ сообщили, что российского политика Владимира Жириновского госпитализировали в столичную больницу с коронавирусной инфекцией. По данным СМИ, поражение легких у него оценивается на 50–75 процентов. Уточняется, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19.

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В тот же день врач-иммунолог Владислав Болибок рассказал «ВМ» о причинах, из-за которых Жириновский заболел коронавирусом. По словам собеседника, свойство нового мутантного штамма «омикрон» заключается в том, что он крайне контагиозный и есть два фактора, которые это провоцируют.

«Омикрон» вызывает феномен иммунного ускользания, заключающийся в том, что из-за мутаций спайк-протеин коронавируса перестает реагировать на антитела, которые образуются после вакцинации, и эффективность укола снижается. Второй фактор: «омикрон» использует другой механизм входа в клетку, поэтому у него высокая степень контагиозности, что создает условия для развития так называемой прорывной инфекции, и какая бы мощная иммунная система у человека ни была, сколько раз бы он ни вакцинировался, всегда есть доза «омикрона», которая иммунитет все равно прорвет, заметил эксперт.

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