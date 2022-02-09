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Реальные доходы россиян выросли по итогам 2021 года

Иван Юминов

Сюжет: 

Итоги — 2021
Экономика
Реальные доходы россиян выросли по итогам 2021 года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2021 года выросли на 3,1 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата в среду, 9 февраля.

— Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличились на 3,1 процента, в четвертом квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — на 0,5 процента, — говорится в документе.

Оценка глубины спада показателя в 2020 году была уточнена до двух процентов. Данные за указанный период были уточнены по сравнению с ранее опубликованными по итогам годовых расчетов, отмечается на сайте Росстата.

4 февраля профессор РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков рассказал «ВМ», что рубль «не крепнет» вслед за дорожающей нефтью исключительно по политическим причинам.

Страны Запада, как уточнил он, пишут о том, что Россия вот-вот начнет войну и, следовательно, никто не хочет вкладываться в экономику страны. Эксперт отметил, что пока в западной прессе продолжат усиливать информационную войну в отношении России и будет сохраняться такая политическая неопределенность, рубль будет оставаться неустойчивой валютой. По его словам, отечественная нефть повысила свои показатели вслед за остальными мировыми марками черного золота.

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