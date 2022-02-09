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Тарасова отреагировала на данные о сомнительном допинг-тесте Валиевой

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Тарасова отреагировала на данные о сомнительном допинг-тесте Валиевой
Фото: vk/olympic_russia

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что информацию о допинг-тесте фигуристки Камилы Валиевой специально распространяют западные СМИ.

— Они это специально делают, чтобы Камила плохо каталась. Это специально сделано, — рассказала наставник.

Тарасова заключила, что не поверит в другую версию событий, отмечает РИА Новости.

9 февраля издание Inside the Games сообщило, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой.

При этом точная природа проблемы спортсменки еще не ясна. Из-за правил Всемирного антидопингового кодекса Валиева не может быть официально идентифицирована, так как ей нет 16 лет.

Несколько групп юристов, как уточняется, в настоящее время работают над данной ситуацией. Заключение, вероятно, будет достигнуто 10 февраля.

7 февраля сборная России пополнила копилку команды вторым золотом на Играх-2022. Сборная России одержала победу в командном турнире по фигурному катанию. Эту высшую награду сборная РФ завоевала во второй раз в истории.

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